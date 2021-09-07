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Spor

Merih Demiral: Daha önce böyle bir maç yaşamadık

A Milli Takımımızda Merih Demiral, Hollanda karşısında aldığımız 6-1'lik şok yenilginin ardından konuştu.

7 Eylül 2021 Salı 23:59 - Güncelleme: 7 Eylül 2021 Salı 23:59
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Telafi edeceklerinin sözünü veren Merih, "Daha önce böyle bir maç yaşamadık, ne denir bilmiyorum. Burada bir aileyiz, kötü sonucun sorumlusu hoca da ya da bir futbolcu olmaz. İnşallah bunu telafi edebiliriz. Hepimiz iyi niyetliyiz. İçimizde iyi niyet var, en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Daha önce böyle bir gece yaşamadık. Telafi edeceğiz, inşallah umduğumuz gibi olur." dedi.

Gerekeni yapacaklarını söyleyen milli stoper, "Toparlanmak mümkün ama yapılacak şeyler var. Çok önemli üç maçımız var. Daha çok isteyerek, sahada gerekeni yaparak bunu göstereceğiz. 6-1'lik sonuca biz de çok şaşırdık. Telafi etmek için gerekeni yapacağız, emin olun." ifadelerini kullandı.

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