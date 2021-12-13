Star.com.tr 13 Aralık 2021 Pazartesi 12:38 - Güncelleme: 13 Aralık 2021 Pazartesi 12:38

Merih Demiral'ın formasını giydiği Atalanta, İtalya Serie A'nın 17. haftasında teknik direktörlünü Igor Tudor'un yaptığı Verona'ya konuk oldu. Marcantonio Bentegodi Stadı'nda oynanan maçtan, misafir takım 1 - 0 yenik duruma düşmesine rağmen 2-1 galip ayrıldı.

Atalanta'ya galibiyeti getiren golleri 37. dakikada Aleksey Miranchuk ve 62. dakikada Teun Koopmeiners attı. Ev sahibi takımın tek golü 22. dakikada Giovanni Simeone'den geldi.

MERİH DEMİRAL'A 7,5 PUAN

Merih Demiral ilk 11'de başladığı maçta 90 dakika sahada kaldı. İtalyan basını, Merih'in Verona karşısındaki performansına 10 üzerinden 6,5 ile 7,5 arasında değişen puanlar verdi.

İşte İtalyan basınında Merih Demiral hakkında yapılan yorumlar:

"SIMEONE'Yİ İYİ SAVUNDU"

Il Giorno Bergamo: "Villarreal maçındaki performansını unutturmak için yeni bir başlangıç yaptı. Giovanni Simeone'yi iyi savundu ve hücumda da kendisini gösterdi." (6,5 puan)

"MERİH DEMİRAL KUSURSUZDU"

Prima Bergamo: "Perşembe günü oynanan Villarreal maçındakinden daha güvenliydi. İlk yarı kusursuzdu ve birkaç önemli pozisyonda kalesini gole kapadı." (7,5 puan)

"VILLARREAL MAÇININ OLUMSUZ PERFORMANSINI ÜZERİNDEN ATTI"

Tuttomercatoweb: "İspanyollara karşı sergilediği olumsuz performası üzerinden atmıştı. Biraz tereddütlü başladıktan sonra başarılı oynadı. Kevin Lasagna ile birkaç kez karşı karşıya geldi ve finalde fizik avantajıyla başarılu oldu." (6,5 puan)

"TEHLİKELİ ATAKLARI BAŞLATTI"

Calcio Mercato: Neredeyse her zaman en tehlikeli atakları başlattı. Savunmadan ileri çıktı ve sıklıkla kendisini hücum bölgesinde gösterdi. (6,5 puan)

MERİH DEMİRAL'DAN 18 MAÇTA 2 GOL, 1 ASİST

Merih Demiral kiralık olarak forma giydiği Atalanta'da 18 resmi maça çıktı ve 2 gol atarken 1 de asist yaptı. Juventus'tan kiralanan milli stoperin sezon sonuna kadar Atalanta ile sözleşmesi bulunuyor.