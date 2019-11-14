Merih Demiral: 'En iyisini yapacağız, kimsenin şüphesi olmasın'
Milli Takımımızın EURO2020'yi garantilediği 0-0'lık İzlanda maçının ardından Merih Demiral açıklamalarda bulundu.
EURO2020'de de en iyisini yapacaklarını söyleyen yıldız oyuncu, "Hayırlı uğurlu olsun ülkemize. Bu zor zamanlarda insanlarımızı mutlu ettiysek ne mutlu bize. Taraftarlarımız bizi 90 dakika destekledi. EURO2020'de elimizden gelenin en iyisini yapacağız, kimsenin şüphesi olmasın" dedi.
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