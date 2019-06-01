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Merih Demiral: Fransa ve İzlanda maçlarına en iyi şekilde hazırlanmak istiyoruz

A Milli Futbol Takımı'nın oyuncusu Merih Demiral, Özbekistan maçı öncesinde görüşlerini aktardı.

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Özbekistan ile yarın hazırlık maçında karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nın oyuncusu Merih Demiral, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Fransa ve İzlanda ile yapacakları maçlara en iyi şekilde hazırlanmak istediklerini söyledi.

İtalya Serie A takımlarından Sassuolo'da top koşturan milli futbolcu Merih Demiral, Antalya'da Belek Turizm Merkezi'nde kamp yaptıkları otelde düzenlenen basın toplantısına katıldı.

Melih, Serie A'nın özellikle savunma oyuncuları için çok önemli bir lig olduğunu belirterek, kendisi yaşındaki oyuncuların tecrübelenmesi açısından da ayrıca önemli olduğunu ifade etti.

İtalya'ya transfer olduktan sonra adaptasyon sürecini iyi bir şekilde atlattığını dile getiren Melih, "İnşallah daha çok tecrübe edinip en iyi şekilde devam etmek istiyorum." diye konuştu.

Merih Demiral, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Fransa ile oynanacak karşılaşmada, konuk takımın kadrosundaki Griezmann, Mbappe, Giroud gibi oyunculara karşı özel bir çalışma yapıp yapmayacağı sorusu üzerine, "Maçtan önce bu futbolcuları izleyerek bir ön hazırlık yapabilirim. Bunlar çok önemli futbolcular. Bizim için de çok önemli bir maç. İnşallah çok iyi bir sonuç alırız. Yarın bir hazırlık maçımız var. Orada da iyi bir sınav geçirip önümüzdeki Fransa ve İzlanda maçlarına en iyi şekilde hazırlanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Milli futbolcu, şu anda milli takımdaki ortamın çok iyi olduğunu dile getirerek, bunu önlerindeki iki resmi maça çok iyi bir şekilde yansıtmaya çalışacaklarını kaydetti. 

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