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Spor

Merih Demiral geri dönüyor

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Merih Demiral, yakında takıma döneceğini belirtti.

AA23 Haziran 2020 Salı 17:59 - Güncelleme: 23 Haziran 2020 Salı 17:59
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UEFA Şampiyonlar Ligi’nin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Merih Demiral'ın iyileşmek üzere olduğu sinyali verildi. Söz konusu paylaşımda ifadelerine yer verilen milli futbolcu, "Kendimi şu anda çok iyi hissediyorum. Çok yakında takıma katılacağım." dedi.

Juventus’un Roma ile Serie A'nın 19. haftasında ocak ayında deplasmanda yaptığı maçta, sol dizinden sakatlanan ve ameliyat edilen Merih Demiral'ın 6-7 ay sahalardan uzak kalacağı duyurulmuştu. Milli oyuncu, mayıs ayında saha çalışmalarına başladığını açıklamıştı.

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