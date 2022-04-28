Merih Demiral için çılgın teklif! Servet yağacak

Atalanta'da kiralık olarak forma giyen Merih Demiral için Real Madrid ve Atletico Madrid devreye girdi. İtalyan ekibinin 28 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanarak kadrosuna katmayı planladığı Merih Demiral için en az 50 milyon euro istediği öne sürüldü.

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ATALANTA, MERİH DEMİRAL'IN OPSİYONUNU KULLANACAK

İtalyan basınında yer alan habere göre; Serie A ekiplerinden Atalanta geçtiğimiz yaz Juventus'tan kiralık olarak kadrosuna kattığı Merih Demiral'ın 28 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanarak bonservisini almak istiyor.

MERİH DEMİRAL İÇİN SIRAYA GİRDİLER

Haberde İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid, Merih Demiral'ı kadrosuna katmak istiyor. Ayrıca Atletico Madrid'de de teknik direktör Diego Simeone'nin milli oyuncuyu ısrarla istediği belirtildi. Transferde öne çıkan takım ise Real Madrid.

Merih Demiral dünya devlerini peşinden sürüklüyor

Atalanta, 28 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanarak bonservisini alacağı Merih Demiral için en az 50 milyon euro gelir elde etmek istiyor. Real Madrid ve Atletico Madrid ise İtalyan ekibine teklifte bulunmaya hazırlanıyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Merih Demiral, bu sezon Atalanta formasıyla 38 resmi maçın 34'ünde ilk 11'de yer aldı. 24 yaşındaki milli savunmacı bu karşılaşmalarda 2 gol ve 2 asistle takımına katkıda bulundu.