29.12.2019 09:55 - Güncelleme: 29.12.2019 09:55

Juventus'taki yerini sağlamlaştıran milli yıldız ilgi odağı olmaya devam ediyor. Başarılı stoperle ilgili son iddia İtalyan basınından geldi. Tuttomercato'da yer alan habere göre Almanya Bundesliga ekiplerinden Schalke 04, Merih Demiral'ı transfer listesine ekledi.

Bir diğer milli stoper Ozan Kabak'ın da formasını giydiği Alman ekibinin, 21 yaşındaki defans oyuncusunu dikkatle takip ettiği bildirildi.

Juventus'ta gösterdiği performanla kalitesini ispatlayan milli yıldızı almak Schalke için kolay olmayacak. Zira İtalyan ekibi daha önce ezeli rakibi Milan'dan gelen ısrarlı teklifleri geri çevirmişti.

Milli oyuncunun bonservisinin 40 milyon Euro civarında olduğu konuşuluyor.

(Fotomaç)