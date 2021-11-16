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  • Merih Demiral İtalya'yı kasıp kavurdu! ''Hayal ediyor''
Spor

Merih Demiral İtalya'yı kasıp kavurdu! ''Hayal ediyor''

Cebelitarık maçında Milli Takım kariyerinde ilk golünü atmayı başaran Merih Demiral İtalya'da övgüler aldı. Dünya Kupası yolunda grupta ikinci sıraya yükselen Milli Takım'ı ve Merih Demiral'ı değerlendiren İtalyan medyası, 'Merih Demiral ve Türkiye Katar'ı hayal ediyor' başlığını attı.

Star.com.tr16 Kasım 2021 Salı 08:50 - Güncelleme: 16 Kasım 2021 Salı 08:50
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Milli Takım'da ilk golünü Cebelitarık'a karşı atan Merih Demiral İtalya'da formasını giydiği Atalanta taraftarlarından ve İtalya medyasından övgüler aldı. Takımında da formayı kapan ve ilk 11'in vazgeçilmez oyuncusu olan Merih Demiral Milli Takımı'n oynayacağı ölüm kalım maçı olan Karadağ karşılaşmasında da ilk 11'de başlayacak.

"MERİH DEMİRAL VE TÜRKİYE KATAR'I HAYAL EDİYOR"

Cebelitarık'ı 6-0 ile geçen Ay-Yıldızlılarda Merih Demiral Milli Takım kariyerinde ilk kez golle tanıştı. Maç sonrası sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan genç savunmacı, "Güzel mücadelemizi çok önemli bir galibiyetle sonuçlandırdık. Sonuna kadar devam!" notunu düştü. İtalyan medyası ise Merih Demiral ve Türkiye için, "Merih Demiral ve Türkiye Katar'ı hayal ediyor" başlığını attı.

MERİH DEMİRAL 12 MAÇA ÇIKTI 1 GOL ATTI

Atalanta'da atlattığı sakatlık sonrası form tutan Merih Demiral bu sezon takımında 12 kez sahaya çıktı. Şampiyonlar Ligi'nde 1 gol atma başarısı gösteren Merih İtalya Serie A'da da 1 asist yapmayı başardı. Merih'in sezon sonu için 30 milyon Euro satın alma opsiyonu bulunuyor.

SON RAKİP KARADAĞ

Milliler son grup karşılaşmasında Karadağ ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. 18 puan 2. sırada bulunan Ay-Yıldızlılar 1 gol averajıyla Norveç'in önünde bulunuyor. Milliler Karadağ'ı yenmeyi başarırsa Hollanda-Norveç maçının durumuna göre lider olarak Dünya Kupası'na gitmeye ya da ikinci olarak play-off oynamaya hak kazanacak.

Star.com.tr

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