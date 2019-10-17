Ada basınına göre Manchester United, sezon başı transfer olduğu Juventus'ta 11'e giremeyen Merih Demiral'ı gözüne kestirdi.

RAKAM 30-35 MİLYON EURO!

Haberde Merih'in asker selamı nedeniyle Juventus taraftarlarından tepki gördüğü de belirtildi. Manchester United'ın ara transferde 30-35 milyon Euro'luk bir teklif yapması bekleniyor.

GUARDIOLA'NIN İLK HEDEFİ

Leicester'da harikalar yaratan Çağlar Söyüncü de Manchester City'nin radarına girdi. Savunmada kriz yaşayan Guardiola'nın Çağlar'ı listenin ilk sırasına yazdığı belirtiliyor.

ADA KULÜPLERİ MERT'İ TAKİPTE

Fransa maçında kalesinde devleşen Mert Günok da Premier Lig kulüplerinin radarında... Kaan Ayhan ve Zeki Çelik'in isimleri de Avrupa'nın dev kulüpleri ile alınmaya başlandı.

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