Merih Demiral Manchester United, Çağlar Söyüncü Manchester City'ye
Milli Takımımız, Euro 2020 elemelerinde harika bir performans sergilerken yıldız futbolcularımız da transferin gözdesi haline geldi.
Ada basınına göre Manchester United, sezon başı transfer olduğu Juventus'ta 11'e giremeyen Merih Demiral'ı gözüne kestirdi.
RAKAM 30-35 MİLYON EURO!
Haberde Merih'in asker selamı nedeniyle Juventus taraftarlarından tepki gördüğü de belirtildi. Manchester United'ın ara transferde 30-35 milyon Euro'luk bir teklif yapması bekleniyor.
GUARDIOLA'NIN İLK HEDEFİ
Leicester'da harikalar yaratan Çağlar Söyüncü de Manchester City'nin radarına girdi. Savunmada kriz yaşayan Guardiola'nın Çağlar'ı listenin ilk sırasına yazdığı belirtiliyor.
ADA KULÜPLERİ MERT'İ TAKİPTE
Fransa maçında kalesinde devleşen Mert Günok da Premier Lig kulüplerinin radarında... Kaan Ayhan ve Zeki Çelik'in isimleri de Avrupa'nın dev kulüpleri ile alınmaya başlandı.
(Takvim)
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.