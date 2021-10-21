Merih Demiral Manchester'da yıldızlaştı! ''Süper ve kahramanca...''

Star.com.tr 21 Ekim 2021 Perşembe 12:00 - Güncelleme: 21 Ekim 2021 Perşembe 12:00

UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda Atalanta, Manchester United deplasmanında 2-0 öne geçse de skoru koruyamadı ve karşılaşmada 3-2 mağlup ayrıldı. Atalanta'nın ikinci golünü atan ve müsabaka 2-0 devam ederken sakatlanarak oyundan çıkan milli futbolcu Merih Demiral ise karşılaşmaya damgasını vuran isim oldu.

İtalyan basınında Merih'in performansından övgü dolu sözlerle bahsedilirken, milli stoperin sakatlığı nedeniyle oyuna devam edememesinin Atalanta'nın yenilgisinde en büyük etken olduğu savunuldu.

"MERİH'İN OYUNDAN ÇIKMASIYLA ATALANTA İÇİN ZORLUKLAR BAŞLADI"

Star.com.tr'nin derlediği habere göre; Türk stoper için İtalyan basınında "Savunmada mükemmel ve zamanlaması harika" yorumu yapılırken, "Merih Demiral'ın oyundan çıkmasıyla Atalanta için Manchester United karşısında zorlukların başlamasının çakışması tesadüf değil" ifadelerine yer verildi.

"MERİH DEMİRAL SÜPER VE KAHRAMANCA OYNADI"

Merih'in performansı için 10 üzerinden 7 puan verilirken şu yorum yapıldı:

"Bacağındaki sakatlığa rağmen dişini sıkarak oynaması süper ve kahramancaydı. 42. dakikada ofsayt bayrağını kaldırmakta zorlanan Polonyalı yardımcı hakemi de alt etmeyi başardı ve Marcus Rashford'un kaleciye karşı karşıya pozisyonunu engelledi. İlk yarı bittikten sonra sakatlığı nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı."

"MERİH DEMİRAL ATALANTA'DA ARTIK KENDİNİ KANITLADI"

Tuttomercatoweb'den Andrea Losapio ise Tottenham'a transfer olan Cristian Romero'nun yerine Atalanta'nın kadrosuna kattığı Merih Demiral için yeni takımındaki ilk zamanların kolay geçmediğini ancak Türk stoperin artık kendisini kanıtladığını dile getirdi.

"ROMERO'NUN BOŞLUĞUNU DOLDURDU"

Losapio, Merih için "Gerçek şu ki; Merih Demiral bir yandan çok pahalıya mal oldu ama belki de Atalanta'ya ani bir iyileşme sağlayabilecek tek kişiydi, Romero'nun boşluğunu doldurmayı başardı. Dün Demiral, Atalanta savunması için çok önemli olduğunu kanıtladı. Oyundan çıktığında ise Atalanta için bazı şeyler kötü yönde değişti. Hem topun hem de oyunun yönetiminde büyük bir fark vardı." diye konuştu.

BU SEZONKİ İLK GOLÜNÜ ATTI

Manchester United maçının devre arasında oyundan çıkan ve yerini Matteo Lovato'ya bırakan Merih Demiral, bu sezon Atalanta formasıyla 9 maça çıktı ve ilk golünü dün attı. Milli stoper sezon boyunca şu ana kadar 607 dakika sahada kaldı.