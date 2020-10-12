Merih Demiral milli formayı ilk giydiği anı anlattı

12 Ekim 2020 Pazartesi 18:24 - Güncelleme: 12 Ekim 2020 Pazartesi 18:24

Nike'ın düzenlediği Futbolun Geleceği Webinar'ında Merih Demiral, Berivan İçen, Ben Fero ve Ece Gözen, Irmak Kazuk'un moderatörlüğünde A Milli Takımımızın yeni formaları ve futbol üzerine sohbet etti.

Formaları beğendiğini belirten Merih Demiral, "Milli formayı giymek çok özel, çok gurur verici. Formaların güzel olması ayriyeten motive olma sebebi. Başarının ana kriteri birlik ve beraberliktir. Oldukça genç bir milli takımız. Birlik ve beraberliğimiz devam ettiği sürece nice başarılar yakalayacağımıza inanıyorum." dedi.

"O ANDA YAŞADIĞIM DUYGULAR TARİFSİZ"



Milli formayı ilk kez giydiği anı anlatan yıldız oyuncu, "İlk defa milli takım formasını Ukrayna karşısında giydim. Son oyuncu değişikliği hakkımız vardı, hocamız Lucescu'ydu. Kenarda oturuyordum, hiç beklemiyordum oyuna girmeyi. Bir anda Lucescu arkasına döndü, oyuna gireceksin dedi. O anda yaşadığım duygular tarifsiz. Milli formayla sahaya her çıktığımda o duyguyu yaşıyorum ve bunun başarıyı getireceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.