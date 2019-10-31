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Merih Demiral Ocak ayını bekliyor

Juventus'ta şans bulamayan Merih Demiral, Ocak ayında Torino ekibinden ayrılmayı düşünüyor. Defansa takviye yapmak isteyen Milan'ın da, milli oyuncuya ilgisi devam ediyor.

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Juventus'ta De Light ve Bonucci'nin arkasında şans bekleyen Merih Demiral, Ocak ayına kadar formayı kapamazsa takımdan ayrılmayı düşünüyor.
 
Milli oyuncumuz, Torino ekibinde bu sezon sadece bir maçta şans buldu.
 
Hollandalı oyuncu De Light'in kötü performansı sonrası gözler Merih'e çevrilmesine rağmen Teknik Direktör Sarri, defansta değişikliğe gitmedi.
 
Genç futbolcunun devre arasında oynayacağı bir takıma gitmeyi planladığı belirtilirken, Milan'ın oyuncuya ilgisi de devam ediyor.
 
Defansa takviye yapmayı planlayan Milano ekibi, Merih için 40 milyon euro'yu gözden çıkarmış durumda.
 
Ocak ayında tekrar teklif yapacak olan Milan'ın gündeminde Merih gibi Juventus'ta yedek bekleyen Rugani de var.
 
TRT Spor

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