Merih Demiral önümüzdeki hafta Juventus'a imza atıyor
Sassuolo’nun Alanyaspor’dan 7 milyon Euro bedelle kadrosuna kattığı Merih Demiral, önümüzdeki hafta Juventus’a imza atacak.
TM Dijital Haber Merkezi
Alanyaspor’dan Sassuolo’ya 7 milyon euro’ya transfer olan ve Serie A’da oynadığı futbolla ayakta alkışlanan Merih Demiral için Juventus geri sayıma geçti. Güçlü yapısı, fiziği ve genç yaşı Merih’e Juventus’un kapılarını açarken, milli futbolcunun önümüzdeki hafta siyah beyazlı kulübe imza atacağı belirtildi.
MERİH DEMİRAL ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA İMZAYI ATACAK
De Zerbi’nin sürekli olarak forma şansı verdiği ve bu sezon Sassulo’da 14 maçta görev alan Merih Demiral’ın Türkiye ile Fransa arasında oynanan milli maçta bir hayli beğenildiği öğrenilirken, Sportif Direktör Fabio Paratici’nin yetenekli stopere hayran kaldığı bilgisi geldi. 15 milyon Euro karşılığında Merih transferine nokta koymayı amaçlayan Juventus’un önümüzdeki hafta resmi olarak bu işi bitireceği bildirilirken, Paratici’nin 21 yaşındaki defansın menajeriyle bir araya geldiği ve imzaların kesin olarak atılacağını söylediği ifade edildi.
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