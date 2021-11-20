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Spor

Merih Demiral oynamadı, Atalanta rahat kazandı

İtalya Serie A'nın 13. haftasında Atalanta, evinde Spezia'yı 5-2 mağlup ederek puanını 25'e yükseltti.

20 Kasım 2021 Cumartesi 19:08 - Güncelleme: 20 Kasım 2021 Cumartesi 19:08
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İtalya Serie A'da Atalanta ile Spezia karşı karşıya geldi.

Ligin 13. haftasında oynanan mücadeleyi Atalanta 5-2'lik skorla kazandı.

Atalanta'ya galibiyeti getiren golleri, 18 ve 41. dakikalarda Pasalic, 41. dakikada penaltından Zapata, 83. dakikada Muriel ve 89. dakikada Ruslan Malinovskyi kaydetti. Konuk Spezia'nın golleri ise 11 ve 90. dakikalarda Mbala N'Zola'dan geldi.

Öte yandan Atalanta forma giyen milli futbolcumuz Merih Demiral, karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.

Bu sonucun ardından Atalanta, puanını 25'e yükseltti. Spezia ise 11 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Atalanta, deplasmanda Juventus ile karşılaşacak. Spezia ise kendi evinde Bologna karşısında puan arayacak.

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