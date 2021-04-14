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Spor

Merih Demiral Premier Lig yolunda! Juventus...

İtaya Serie A'da Juventus forması giyen mili yıldız Merih Demiral için İtalyan basınından transfer iddiası geldi. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'ın transferini ısrarla istediği belirtilen Merih Demiral için PSG'de kiralık olarak forma giyen Moise Kean takas olarak kullanılacak.

14 Nisan 2021 Çarşamba 18:26 - Güncelleme: 14 Nisan 2021 Çarşamba 18:32
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İtalyan Serie A ekiplerinden Juventus ile İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton, dev bir takasa hazırlanıyor. Juventus, iki sezon önce Everton'a yolladığı Moise Kean'i geri almak isterken İngiliz ekibi de Kean karşılığında milli yıldız Merih Demiral'ı kadrosuna katmak istiyor.

"MERİH'İ ISRARLA İSTİYOR"

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, olası transfere ilişkin detaylı haberini "Juventus'un geri almak istediği Moise Kean'in transferinde anahtar isim Merih Demiral" başlığıyla verirken İngiliz basını da Everton'ın ısrarla Merih Demiral'ı istediğine değinmişti.

Juventus, 2019'un yaz transfer döneminde Moise Kean'i 27.5 milyon Euro karşılığında Everton'a göndermişti. Everton'da beklentileri karşılayamayan Kean, bu sezon başında PSG'ye kiralandı ve buradaki 16 gollük performansı sonrası eski takımı Juventus, yeniden devreye girdi. Kean için talep edilen bonservis bedelinin 50 milyon Euro düzeyinde olduğu ve Juventus'un sattığı güne göre 20 milyon Euro fazladan ödeyerek Kean'i kadrosuna katabileceği belirtiliyor.

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