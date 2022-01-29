Merih Demiral Serie A'ya damgasını vurdu! ''Yılın en iyi performansı''

29 Ocak 2022 Cumartesi 16:14 - Güncelleme: 29 Ocak 2022 Cumartesi 16:55

Merih Demiral, Atalanta formasıyla gösterdiği başarılı performansla İtalya'da adından söz ettirmeye devam ediyor.

MERİH DEMİRAL'IN PERFOMANSI EN ÜST SEVİYELERDE

Sezon başında Juventus'ta kiralanan Türk stoper, Tottenham'a gönderilen Cristian Romero'nun boşluğunu doldurması için Atalanta kadrosuna dahil edilmişti. İtalyan basınına göre; Merih'in oyunu şimdilerde en üst seviyelere çıkmış görünüyor.

Merih Demiral dünya devlerini peşinden sürüklüyor

CRISTIAN ROMERO'YU ARATMIYOR

Sezonun ilk bölümünde selefi Romero'nun zirvedeki performansının sürekliliğini yakalayamayan Türk futbolcu, aylar geçtikçe Arjantinli meslektaşının başarılarına daha da yaklaştı.

MERİH DEMİRAL'DAN YILIN EN İYİ PERFORMANSI

L'Eco di Bergamo gazetesine göre; Merih Demiral, geçtiğimiz hafta Atalanta'nın Lazio ile 0-0 berabere kaldığı maçta ise yılın en iyi performansına imza attı. Lazio'nun golcüsü Immobile'ye karşı kalesini iyi korudu ve Roma Olimpiyat Stadı'nda kahramanca mücadele etti.

MERİH VE ROMERO'NUN İSTATİSTİKLERİ

İstatistiki verilere göre; Merih Demiral, Cristian Romero'ya göre top çalmada (Maç başına 2.7'ye karşı 3.6), geri kazanılan toplarda (12'ye 7), kesilen ataklarda (7'ye 6) geride kaldı. Ancak Merih, Romero'ya kıyasla daha az top kaybediyor (2.2'ye karşı 1.27).

22 MAÇTA FORMA GİYDİ

Merih Demiral bu sezon Atalanta ile 22 resmi maça çıktı ve 1699 dakika sahada kaldı. Türk stoper 2 gol atarken, 1 de asist yaptı.