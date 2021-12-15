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Spor

Merih Demiral uyarı aldı! ''Dikkat et''

İtalya Serie A'da Atalanta forması giyen Merih Demiral sarı kart sınırına ulaştı. Bir sarı kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek Merih Demiral için Atalanta Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini'den uyarı geldiği belirtildi.

Star.com.tr15 Aralık 2021 Çarşamba 07:51 - Güncelleme: 15 Aralık 2021 Çarşamba 07:51
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İtalya Serie A'da Atalanta'da gösterdiği başarılı performansla takdir toplayan Merih Demiral sarı kart sınırına ulaştı. Milli futbolcu Roma ile karşılaşılacak maçta sarı kart görmesi halinde Genoa karşısında forma giyemeyecek. Atalanta Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini bu durumu Merih'e iletti ve dikkatli olması gerektiğini söyledi.

MERİH DEMİRAL ATALANTA İLE ZİRVEYE UÇUYOR

Juventus'tan sezon başında kiralık olarak Atalanta'ya katılan Merih Demiral kısa sürede takımda yerini aldı ve taraftarların sevgilisi oldu. Atalanta'nın geçen sezonki çıkışı ise bu sezonda devam ediyor. 17 maçta 37 puan toplayan Atalanta ligde 3. sırada yer alıyor. Merih Demiral ligde oynana 17 maçın 12'sinde forma giydi.

MERİH DEMİRAL TARAFTARIN SEVGİLİSİ OLDU

Merih Demiral Atalanta'da gösterdiği performansla taraftarlarında sevgisini kazandı. Salernitana ile oynanan lig maçında kafasından yaralanan milli yıldız sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Atalanta taraftarları milli savunmacı için "General Demiral" pankartı açtı.

18 MAÇ, 2 GOL VE 1 ASİST

23 yaşındaki savunmacı bu sezon Atalanta'da toplamda 18 maça çıktı. 1 ligde 1 de Şampiyonlar Ligi'nde gol atan Merih, ligde 1 de asist yapmayı başardı.

Star.com.tr

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