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  • Merih Demiral ve Hakan Çalhanoğlu idman çıkışı İtalya Milli Takımı'na denk gelince...
Spor

Merih Demiral ve Hakan Çalhanoğlu idman çıkışı İtalya Milli Takımı'na denk gelince...

Hazırlık maçında Konya'da İtalya'yı ağırlayacak olan A Milli Futbol Takımı'nda, Serie A'da forma giyen Merih Demiral ve Hakan Çalhanoğlu, İtalya Milli Takımı oyuncularını karşıladı.

DHA29 Mart 2022 Salı 14:48 - Güncelleme: 29 Mart 2022 Salı 14:48
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A Milli Futbol Takımı'nın yıldız oyuncuları Hakan Çalhanoğlu ve Merih Demiral, İtalya Milli Takımı'nda oynayan ve İtalya Serie A'da birlikte forma giydikleri arkadaşlarını stat girişinde karşıladı.

Bugün oynanacak özel maçta İtalya Milli Takımı ile Konya'da karşılaşacak olan A Milli Takım'da Hakan Çalhanoğlu ve Merih Demiral, İtalya'dan arkadaşlarına "Hoş geldin" dedi. Maçın oynanacağı Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nu gezmek amacıyla dün stada gelen İtalya Milli Takım kafilesini milli futbolcular Hakan Çalhanoğlu ve Merih Demiral karşıladı. Dün yapılan antrenmanın ardından milli futbolcular, stattan çıkmaya hazırlanırken, İtalya Milli Takımı da bu sırada stada geldi ve sahaya çıkarak basın mensuplarına poz verdi.

İtalya Serie A ekiplerinden Inter'de forma giyen Hakan Çalhanoğlu ve Atalanta'da ter döken Merih Demiral, İtalya'da birlikte aynı sahada yer aldıkları arkadaşlarını stat girişinde karşıladı ve arkadaşlarıyla sohbet etti.

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