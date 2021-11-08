Star.com.tr 8 Kasım 2021 Pazartesi 16:52 - Güncelleme: 8 Kasım 2021 Pazartesi 16:52

Merih Demiral'ın formasını giydiği Atalanta, Serie A'nın 12. haftasında Cagliari'ye konuk oldu. Sardegna Arena'da oynanan maçtan misafir takım 2-1 galip ayrıldı.

Atalanta'ya 3 puanı getiren golleri 6. dakikada Mario Pasalic ve 43. dakikada Duvan Zapata atarken, Cagliari'nin tek golü ise 27. dakikada Joao Pedro'dan geldi.

MERİH DEMİRAL'IN HATASI GOLLE SONUÇLANDI

Cagliari - Atalanta maçına ilk 11'de başlayan Merih Demiral, 90 dakika boyunca sahada kalırken, takımının yediği tek golde yaptığı hata ile eleştirilerin odak noktası oldu. Kendi sahasından topla çıkış yaparken takım arkadaşı Zapata'ya yerden uzun bir pas atan Merih meşin yuvarlağı rakibine kaptırdı. Bu hata sonrası gelişen Cagliari kontra atağı golle sonuçlandı.

HOCASI GASPERINI'DEN MERİH DEMİRAL'A ELEŞTİRİ

Atalanta Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada, "Cagliari'nin yediği gol nasıl doğdu?" sorusuna verdiği cevapta futbolcusu Merih Demiral'ı eleştirdi. Gasperini gol yedikleri pozisyonla ilgili olarak "Defanstan hücuma çıkarken yanlış oynadık. O bölgede topu kaybedersen açıkta kalırsın! Ne yazık ki Merih Demiral'ın böyle bir alışkanlığı var ve o da kendisini bu konuda geliştirmesi gerektiğini biliyor." ifadelerini kullandı.

12 MAÇTA 1 GOL, 1 ASİST

Merih Demiral bu sezon Atalanta formasıyla 12 resmi maça çıktı ve 1 gol atarken, 1 de asist yaptı. 23 yaşındaki milli stoper 877 dakika sahada kaldı.

ATALANTA 4. SIRADA

Atalanta ise bu galibiyetle Serie A'daki puanını 22'ye çıkardı ve 4. sırada yer aldı. Son sıradaki Cagliari'nin ise 6 puanı bulunuyor.