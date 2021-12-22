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Spor

Merih Demiral'a Gasperini'den sürpriz görev! Bunu kimse beklemiyordu

Merih Demiral'ın formasını giydiği Atalanta'da teknik direktör Gasperini, milli futbolcuya Genoa maçında farklı bir görev verdi. 0-0 biten maçın son 15 dakikasında hücum hattında oynayan Merih Demiral hakkında İtalyan basınında bakın nasıl yorumlar yapıldı. İşte detaylar...

Star.com.tr22 Aralık 2021 Çarşamba 13:46 - Güncelleme: 22 Aralık 2021 Çarşamba 13:46
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Merih Demiral'ın takımı Atalanta, İtalya Serie A'nın 19. haftasında Genoa'ya konuk oldu. Luigi Ferraris Stadı'nda oynanan karşılaşma 0-0 sona erdi.

Baştan sona baskılı oynadığı maçtan beraberlikle ayrılan Atalanta, Roma yenilgisinin ardından Genoa'ya karşı da puan kaybederek zirve mücadelesinde ağır bir darbe aldı.

Milli futbolcu Merih Demiral ise ilk 11'de başladığı maçta 90 dakika forma giyerken, savunmadan hücuma yaptığı katkıyla dikkat çekti. Atalanta Teknik Direktörü Gasperini'nin maçın son 15 dakikasında hücumda kullandığı Merih için İtalyan basını 10 üzerinden 6 ile 6,5 arasında değişen puanlar verdi.

İtalyan basınında Merih Demiral için yapılan yorumlar şöyle:

"MERİH DEMİRAL HATA YAPMADI"

Prima Bergamo: Maç boyunca Genoa'nın hücumcuları Mattia Destro ve Caleb Ekuban'a baskı yaptı ve asla hata yapmadı. İkinci yarıda iki kez kafa vuruşuyla gol aradı, 81. dakikada gole çok yaklaştı ancak kaleye isabet ettiremedi. (6,5 puan)

"FORVET BÖLGESİNDE ŞANSSIZDI"

Bergamo News: Eleştiriler karşısında rehabilite edildi. Faydasız olduğu zamanlarda bile agresif oyunuyla dikkat çekiyor. İkinci yarıda gole çok yaklaştı ancak forvet bölgesinde şanssızdı. (6,5 puan)

"KARİYERİNİN EN KOMPLİKE MAÇI DEĞİLDİ"

Tuttomercatoweb: Hızıyla güzel bitirdiği, ilginç bir hücuma çıkış yaptı ve kafa vuruşuyla gole yaklaştı. Kariyerinin en komplike maçı değildi. (6 puan)

"MERİH DEMİRAL, EKUBAN'A GÖLGE GİBİ YAPIŞTI"

Calcio Mercato: Sahanın her yerinde bir gölge gibi Ekuban'a yapıştı. Hücumda iki kez gole yaklaştı ancak kafa vuruşlarında top çerçeveyi bulmadı. (6,5 puan)

19 MAÇTA 2 GOL, 1 ASİST

Merih Demiral, Atalanta formasıyla bu sezon 13'ü Serie A, 6'sı Şampiyonlar Ligi olmak üzere 19 resmi maça çıktı. Milli futbolcu bu maçlarda 1429 dakika sahada kalırken, 2 gol attı, 1 de asist yaptı.

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