Merih Demiral'dan tarihi müdahale
Milli Takımımızın EURO 2020 Elemeleri H Grubu 9. maçında İzlanda ile oynadığı karşılaşmanın 82. dakikasında tarihi bir karambol yaşandı ve Merih Demiral harika bir sezgiyle golü önledi.
Bu dakikada İzlanda'nın köşe vuruşunda arka direkte Sigthorsson kafayı vurdu fakat kaleciyi geçen topu Merih Demiral harika şekilde çizgiye gelerek kafayla çizgiden uzaklaştırdı. Sigthorsson seken topa bir kez daha vurdu fakat bu kez Mert ayaklarıyla gole izin vermedi.
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