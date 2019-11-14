18°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7513
  • 6,3429
  • 272.38
  • 103781
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Merih Demiral'dan tarihi müdahale

Milli Takımımızın EURO 2020 Elemeleri H Grubu 9. maçında İzlanda ile oynadığı karşılaşmanın 82. dakikasında tarihi bir karambol yaşandı ve Merih Demiral harika bir sezgiyle golü önledi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bu dakikada İzlanda'nın köşe vuruşunda arka direkte Sigthorsson kafayı vurdu fakat kaleciyi geçen topu Merih Demiral harika şekilde çizgiye gelerek kafayla çizgiden uzaklaştırdı. Sigthorsson seken topa bir kez daha vurdu fakat bu kez Mert ayaklarıyla gole izin vermedi.
 

Kıran-6 operasyonu başladı! 2360 personel katılıyor

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Nihat Özdemir: Finallerde de başarılı olacağız

Nihat Özdemir: Finallerde de başarılı olacağız

TSK terör yuvasını böyle imha etti!

TSK terör yuvasını böyle imha etti!

Büyük keşif... 30 yıl sonra ilk kez görüntülendi!

Büyük keşif... 30 yıl sonra ilk kez görüntülendi!

MSB: PKK/YPG'ye ait anti tank mayını deposu bulundu

MSB: PKK/YPG'ye ait anti tank mayını deposu bulundu

9 yaşındaki oruçlu çocuğa akılalmaz ceza!

9 yaşındaki oruçlu çocuğa akılalmaz ceza!

Türkmenler'den Irak'a tepki! Israrcı olacağız

Türkmenler'den Irak'a tepki! Israrcı olacağız

Başkan Erdoğan talimat vermişti... Almanya'ya indiler

Başkan Erdoğan talimat vermişti... Almanya'ya indiler

Düzenlenen suikast gerilimi tırmandırdı! Hesabı sorulacak

Düzenlenen suikast gerilimi tırmandırdı! Hesabı sorulacak
 

POPÜLER HABERLER

Korkunç kaza kamerada! Virajı alamayan otomobil, tırı köprüden attı

Korkunç kaza kamerada! Virajı alamayan otomobil, tırı köprüden attı

Hayvanları photoshopla bakın ne hale soktular

Hayvanları photoshopla bakın ne hale soktular

ABD'nin gizli silahları! İşte en iddialı 5 silah projesi

ABD'nin gizli silahları! İşte en iddialı 5 silah projesi

30 milyon yıl önce oluşmuş! Dünyanın en uzun...

30 milyon yıl önce oluşmuş! Dünyanın en uzun...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA