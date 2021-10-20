Merih Demiral'ın golü yetmedi, Manchester United'dan tarihi dönüş

20 Ekim 2021 Çarşamba 23:56 - Güncelleme: 20 Ekim 2021 Çarşamba 23:56

UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu 3. hafta karşılaşmasında Manhcester United, Atalanta'yı konuk etti.

Old Trafford Stadyumu'nda oynanan müsabaka, United'ın 3-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Manchester United'a galibiyeti getiren golleri 53. dakikada Marcus Rashford, 75. dakikada Maguire ve 81. dakikada Cristiano Ronaldo attı. Atalanta'nın gollerini ise 15. dakikada Mario Pasalic ve 29. dakikada Merih Demiral kaydetti.

Milli futbolcumuz Merih Demiral, ilk 11'de başladığı mücadelede 45 dakika sahada kaldı. Sakatlığı nedeniyle ikinci yarıda yerini Lovato'ya bıraktı.

Bu sonucun ardından Manchester United, 2. galibiyetini aldı ve puanını 6'ya yükseltti. İlk yenilgisini alan Atalanta ise 4 puanda kaldı.

Atalanta ile Manchester United, Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında İtalya'da karşı karşıya gelecek.

MERİH DEMİRAL, OLD TRAFFORD'U SALLADI

Atalanta forması giyen Merih Demiral, 45 dakika sahada kaldığı Manchester United maçına performansıyla damga vurdu.

Merih, oynadığı sürede 1 gol atarken, Manchester United ataklarına karşı da adeta duvar oldu ve gol şansı tanımadı. Merih çıktıktan sonra Manchester United tam 3 gol birden buldu.

RONALDO TARİHE GEÇTİ

Manchester United'ın Portekizli süperstarı Cristiano Ronaldo, 187 maçla Avrupa Kupaları2nda en çok maça çıkan oyuncu oldu.