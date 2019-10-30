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Merih Demiral'ın Juventus'tan ayrılıp Milan, Atletico Madrid veya ManU'ya gidebileceği öne sürüldü

Bu yaz transfer döneminde İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'a transfer olan Merih Demiral'ın kulüpten ayrılabileceği iddiaları ortaya atıldı.

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Özellikle geniş savunma rotasyonu nedeniyle bu yıl yalnızca 90 dakika sahada kalabilen Merih Demiral için AC Milan, Atletico Madrid ve Manchester United'ın talip olabileceği belirtildi.

Merih Demiral gibi kulüpten ayrılması muhtemel isimlerden bir diğeri ise İtalyan savunmacı Daniele Rugani oldu.

La Gazzetta dello Sport'un haberi göre Maurizio Sarri, sakat oyuncusu Chiellini'nin iyileşmesine bekleyecek ve duruma göre ocak ayının sonunda Merih ya da Rugani ile yollar ayrılacak.

Juventus, yaz transfer döneminde Merih Demiral için teklif edilen 40 milyon euroluk teklifi reddetmişti.

(Sporx)

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