31°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8535
  • 6,506
  • 285.637
  • 96765.9
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Merih Demiral'ın Milan'a transferi Rugani'ye bağlı

Milan transferinden vazgeçmediği milli futbolcumuz Merih Demiral için Juventus'un kapısını yeniden çaldı. Juventus Rugani'nin geleceğine göre Merih'in transferine izin verecek.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Milan daha önce gerçekleştiremediği Merih Demiral transferine geri döndü. Kıssa süre içerisinde iki takım buluşacak ve transfer döneminin başında görüştükleri operasyon için tekrar orta yolu bulmaya çalışacak.

SKY Italia'dan DiMarzio'nun haberine göre; Milan, 18 milyon euroya transfer edilen Merih için Juventus'a 35 milyon euro ödemeye hazır.

Merih'in Milan'a transferine izin vermek için Daniele Rugani'nin geleceğinin netleşmesini bekleyen Juventus, Rugani'nin takımda kalması durumunda Merih'in transferine yeşil ışık yakacak.

Bu yaz transfer döneminin başında Sassuolo'dan Juventus'a 18 milyon euro karşılığında transfer olan Merih Demiral, geçtiğimiz sezon Alanyaspor ve Sassuolo'da toplam 34 maça çıktı ve 3 gol attı.

(Sporx)

Andolsun Allah yolunda koştukça koşanlara... Başkan Erdoğan´dan Malazgirt daveti

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Tunceli'de sıcak çatışma: Silahlı 2 terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli'de sıcak çatışma: Silahlı 2 terörist etkisiz hale getirildi

Orman yangınlarını terör örgütü PKK üstlendi

Orman yangınlarını terör örgütü PKK üstlendi

Dolarda ticaret savaşı destekli ‘flash crash’

Dolarda ticaret savaşı destekli ‘flash crash’

Fenerbahçe, Kolarov'u beklerken İspanya'dan sambacı geliyor

Fenerbahçe, Kolarov'u beklerken İspanya'dan sambacı geliyor

İşte örgüte ağır darbe vurulan çatışmanın görüntüleri

İşte örgüte ağır darbe vurulan çatışmanın görüntüleri

Kılıçdaroğlu sahip çıktı

Kılıçdaroğlu sahip çıktı

Hamburger yedikçe Amazonlar yok oluyor

Hamburger yedikçe Amazonlar yok oluyor

Balık tezgahlarında ucuzluk göründü

Balık tezgahlarında ucuzluk göründü
 

POPÜLER HABERLER

Andolsun Allah yolunda koştukça koşanlara... Başkan Erdoğan´dan Malazgirt daveti

Andolsun Allah yolunda koştukça koşanlara... Başkan Erdoğan´dan Malazgirt daveti

O tarihte Dünya'yı teğet geçecek!

O tarihte Dünya'yı teğet geçecek!

Emine Erdoğan'dan Doğu Karadeniz paylaşımları

Emine Erdoğan'dan Doğu Karadeniz paylaşımları

NASA paylaştı! Dans eden galaksiler...

NASA paylaştı! Dans eden galaksiler...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA