Milan daha önce gerçekleştiremediği Merih Demiral transferine geri döndü. Kıssa süre içerisinde iki takım buluşacak ve transfer döneminin başında görüştükleri operasyon için tekrar orta yolu bulmaya çalışacak.

SKY Italia'dan DiMarzio'nun haberine göre; Milan, 18 milyon euroya transfer edilen Merih için Juventus'a 35 milyon euro ödemeye hazır.

Merih'in Milan'a transferine izin vermek için Daniele Rugani'nin geleceğinin netleşmesini bekleyen Juventus, Rugani'nin takımda kalması durumunda Merih'in transferine yeşil ışık yakacak.

Bu yaz transfer döneminin başında Sassuolo'dan Juventus'a 18 milyon euro karşılığında transfer olan Merih Demiral, geçtiğimiz sezon Alanyaspor ve Sassuolo'da toplam 34 maça çıktı ve 3 gol attı.

(Sporx)