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Merih Demiral'ın son talibi Tottenham

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'ta forma giyen 21 yaşındaki milli gururumuz Merih Demiral'a İngiltere'den bir talip daha çıktı.

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Adı daha önce Arsenal ve Manchester United'la anılan milli oyuncuyu bu sefer de Mourinho'nun Tottenham'a istediği kaydedildi. Düzenli forma şansı bulmak isteyen 21 yaşındaki oyuncunun da bu transfere sıcak bakabileceği belirtildi.

18 milyon euroya sezon başında Juventus'a transfer olan ve bu sezon pek forma şansı bulamayan Merih Demiral ayrılmak istediğini siyah beyazlı ekibin yönetimine iletti. Merih'i satmaya sıcak bakmayan Juventus yönetiminin nasıl bir yol izleyeceği belirsizken, Premier Lig'den teklif yağmaya devam ediyor.

(Sporx)

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