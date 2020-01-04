İSTANBUL 9°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,976
  • EURO
    6,6718
  • ALTIN
    297.568
  • BIST100
    113684
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Alman devi Merih Demiral'ı kadroya katmak istiyor
Spor

Alman devi Merih Demiral'ı kadroya katmak istiyor

Juventus'ta yeteri kadar forma şansı bulamayan Merih Demiral'ın yeni durağı oldukça merak ediliyor. Milli yıldızın son talibi Alman devi Dortmund.

04.01.2020  10:47 - Güncelleme: 04.01.2020  10:47

TM Dijital Haber Merkezi

Juventus’ta fazla forma şansı bulamamasına rağmen potansiyeli ve fizik gücüyle Avrupa devlerini peşinden koşturan Merih Demiral’a Milan, Leicester City, Schalke ve Arsenal’den sonra şimdi de Borussia Dortmund talip oldu.

FAVRE MERİH'İ ÇOK İSTİYOR

İlk yarı itibariyle Juventus formasıyla 5 maça çıkan ve sadece bir kez mağlubiyet yüzü gören Merih Demiral’ın Borussia Dortmund tarafından istendiği ortaya çıkarken, Alman devinin bu transfer için 40 milyon euro’yu ödemeye hazır olduğu anlaşıldı. Hummels – Akanji – Zagadao ile 3’lü defans oynayan Lucien Favre’nin Michael Zorc ve Mattihas Sammer’le görüşme yaptığı kaydedilirken, tecrübeli teknik adamın Merih hakkında son derece olumlu ifadeler kullandığı bildirildi.

Özellikle milli takım formasıyla oynadığı maçlarda adından sıkça bahsettiren 21 yaşındaki yetenekli stoper EURO 2020’de Şenol Güneş’in en fazla güvendiği oyuncuların başında geliyor…

Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü canlı yayında gözyaşlarına boğuldu

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

2020 MSÜ sınavı ne zaman? 2020 MSÜ sınav tarihi belli oldu!
2020 MSÜ sınavı ne zaman? 2020 MSÜ sınav tarihi belli oldu!

2020 MSÜ sınavı ne zaman? 2020 MSÜ sınav tarihi belli oldu!

Emekli Tümgeneral, haritadan gösterdi! 'Libya'ya gitmezsek...'
Emekli Tümgeneral, haritadan gösterdi! 'Libya'ya gitmezsek...'

Emekli Tümgeneral, haritadan gösterdi! 'Libya'ya gitmezsek...'

ABD bu planından vazgeçecek, Türkiye'nin önemi artacak
ABD bu planından vazgeçecek, Türkiye'nin önemi artacak

ABD bu planından vazgeçecek, Türkiye'nin önemi artacak

Açık açık söyledi: Amerika zaten savaşı başlattı
Açık açık söyledi: Amerika zaten savaşı başlattı

Açık açık söyledi: Amerika zaten savaşı başlattı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.