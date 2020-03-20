Merih Demiral'in test sonucu belli oldu!

20 Mart 2020 Cuma 18:10 - Güncelleme: 20 Mart 2020 Cuma 18:10

Juventus'ta Blaise Matuidi ve Daniele Rugani'nin koronavirüs testlerinin pozitif çıkmasının ardından milli oyuncumuz Merih Demiral'ın durumu merakla bekleniyordu.

Juventus'un tüm oyuncularında ve teknik ekipte yaptığı testler sonucunda, koronavirüs bulaşan başka bir kişiye rastlanmadığı belirtildi ve Merih Demiral için de müjdeli haber gelmiş oldu.

JUAN CUADRADO: "SAKİNİZ"

Juventus'un Kolombiyalı oyuncusu Juan Cuadrado, virüsün İtalya'da gün geçtikçe yayılmasına rağmen sakinliklerini koruduklarını söyledi.

Tecrübeli futbolcu, "Sakiniz çünkü takım arkadaşlarımız Matuidi ve Rugani daha iyi durumda. Hükümetin taleplerini takip ediyoruz. İnsanların bu durumu hafife almasını istemiyoruz. İtalya'da durum zor ancak görevlilerin yönergelerini uyguluyoruz" ifadelerini kullandı.