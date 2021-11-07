Merih Demiral'lı Atalanta, Cagliari'yi 2 golle geçti

7 Kasım 2021 Pazar 00:58 - Güncelleme: 7 Kasım 2021 Pazar 00:58

İtalya Serie A'nın 12. haftasında Cagliari ile Atalanta karşı karşıya geldi. Atalanda sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Atalanta'ya galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Pasalic ve 43. dakikada Zapata kaydetti. Cagliari'ni tek golü ise Joao Pedro'dan 27. dakikada geldi.

Öte yandan Atalanta'da forma giyen milli futbolcumuz Merih Demiral, karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Başarılı futbolcu, mücadelenin tamamında sahada kaldı.

Bu sonucun ardından Atalanta, 22 puana yükseldi. Cagliari ise 6 puanda kaldı.

Serie A'da Atalanta bir sonraki hafta Spezia ile karşılaşacak. Cagliari ise Sassuolo ile kozlarını paylaşacak.