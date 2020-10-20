Merih Demiralli Juventus Dinamo Kiev'e acımadı

20 Ekim 2020 Salı 22:28 - Güncelleme: 20 Ekim 2020 Salı 22:28

G Grubu maçında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'e konuk olan İtalyan temsilcisi Juventus, Alvaro Morata'nın 46 ve 84. dakikalardaki golleriyle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Juventus forması giyen milli futbolcu Merih Demiral, 19. dakikada sakatlanan Giorgio Chiellini'nin yerine oyuna girdi.

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Andrea Pirlo, "Devler Ligi"ndeki ilk maçından galibiyetle ayrıldı.

F Grubu'daki mücadelede ise Belçika'nın Club Brugge takımı, deplasmanda Rus ekibi Zenit St. Petersburg'u 2-1 mağlup etti.

Konuk takıma galibiyeti getiren golleri 63. dakikada Dennis ve 90+3. dakikada Charles De Ketelaere kaydederken, ev sahibi ekibin golünü Ethan Horvath 74. dakikada kendi kalesine attı.