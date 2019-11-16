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Merih ve Umut bir harika

Türkiye’nin İzlanda ile Türk Telekom Stadı’nda 0-0 berabere kalıp, 2020 Avrupa Şampiyonası’na gitmeyi garantilediği karşılaşmaya Merih Demiral ve Umut Meraş’ın muhteşem futbolu damga vurdu.

  • Star Spor
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Juventus’ta yeni yeni süre almaya başlayan Merih, maçın 82’nci dakikasında İzlanda’dan Sighthorsson’un kafa vuruşunda kaleci Mert Günok’u geçen topu ağlara gitmek üzereyken uçarak gelip kafayla çizgi üzerinden uzaklaştırırken, Umut da atağın devamında Sighthorsson’un şutunda topun önüne yatarak mutlak bir golü önledi. Kaleci Mert Günok, maçın bitiminde “Merih ve Umut bir harika” ifadesini kullanırken, “O pozisyonda top beni geçince ‘eyvah, bütün emeklerimiz boşa gidecek’ dedi. Arkama döndüğümde Merih’in topu çizgiden çıkardığını gördüm. Devamında Umut rakibe gol şansı vermedi. Hepimiz savaştık ama bir puanda aslan payı bu iki arkadaşımızın. Euro2020’de başarılı olacağımızdan kuşkum yok” diye konuştu.

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