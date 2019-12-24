Merkezde gerçek Tufan

Star Spor 24.12.2019 22:32 - Güncelleme: 24.12.2019 22:32

FENERBAHÇE’DE geçen sezon önce U21 takımına gönderilen, ardından da kiralık gittiği Alanyaspor’da adeta yeniden doğan Ozan Tufan, yükselişini sürdürüyor. Yaz döneminde izin yapmayıp çalışmalarını sürdüren 24 yaşındaki futbolcu, ligde geride kalan 16 haftada bütün karşılaşmalarda forma giyerek hem Sarı-Lacivertliler’in en istikrarlı isimlerinden biri oldu hem de gösterdiği başarılı performansla herkesin takdirini kazandı. Şu ana kadar 3 farklı mevkide oynayan Ozan, merkezde daha başarılı oldu.

NEREDE EKSİK VARSA ORADA OYNADI

Fener’in jokeri konumundaki Ozan Tufan, Teknik Direktör Ersun Yanal tarafından ligde Gaziantep FK, Denizli, Konya, Kayseri, Kasımpaşa, Yeni Malatya maçları ve Beşiktaş derbisinde merkez orta sahada oynatıldı, 2 gol ve 1 asistlik katkı yaptı. Eksikler nedeniyle Başakşehir, Trabzon, Alanya, A.Gücü ve Göztepe’ye karşı sağ bekte görev yapan Ozan, G.Saray, Antalya, G.Birliği ve Sivas’a karşı ise sağ açıkta forma giydi. 24 yaşındaki oyuncunun süper bir de gol attığı Beşiktaş derbisindeki performansı parmak ısırttı.