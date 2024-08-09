İSTANBUL 31°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Ağustos 2024 Cuma / 4 Safer 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,5834
  • EURO
    36,7348
  • ALTIN
    2616.3
  • BIST100
    10017.8
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Merkezefendi Basket'e iki yabancı daha

Basketbol Süper Ligi'nde son dönemde transferde atağa kalkan Merkezefendi Belediyesi Basket, iki yeni yabancı oyuncuyu daha kadrosuna kattı.

DHA9 Ağustos 2024 Cuma 12:03 - Güncelleme:
Merkezefendi Basket'e iki yabancı daha
ABONE OL

Denizli temsilcisi Merkezefendi Belediyesi Basket, geçen sezona Fransa Ligi'nde Limoges'te başlayıp ardından Yunan ekibi Kolossos'a transfer olan 24 yaşında, 2.08 boyundaki Kanadalı uzun Simisola Shittu ve NCAA'de Georgia'dan mezun olan 23 yaşında, 1.99 boyundaki guard Noah Thomasson'la sözleşme imzaladı.

İngiliz pasaportu da bulunan Shittu, Kolossos'ta 9.1 sayı ve 4.8 ribaund ortalaması yakaladı. Thomosson ise NCAA'de son sezonunu 13.1 sayı, 2.8 ribaund, 1.6 asist, 0.7 top çalma istatistikleriyle bitirdi. Denizli temsilcisi daha önce iç transferde Berke Aygündüz, İsmail Karabilen, Vrenz Bleijembergh ile Muhaymin Mustafa'yı takımda tutup, Ayberk Olmaz, Arca Tülüoğlu, Said Emre Yosmaoğlu, Ata Engin, Isaiah Reese, Craig Randall ve Ja'Von Franklin'i transfer etmişti.

  • Merkezefendi Basket
  • Simisola Shittu
  • Noah Thomasson

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.