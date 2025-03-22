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Spor

Merkezefendi Belediyesi, Bursaspor maçına hazır

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Bursaspor Yörsan maçının hazırlıklarını tamamladı.

AA22 Mart 2025 Cumartesi 15:12 - Güncelleme:
Merkezefendi Belediyesi, Bursaspor maçına hazır
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, yarın deplasmanda oynayacağı Bursaspor Yörsan maçının hazırlıklarını tamamladı.

Denizli ekibi başantrenör Zafer Aktaş'ın yönetiminde Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda antrenmana çıktı.

Ekip, bu antrenmanla Bursaspor Yörsan maçı hazırlıklarını tamamladı.

Başantrenör Aktaş, AA muhabirine, oyundaki bazı hataları düzelterek ligde kalmak istediklerini söyledi.

Zafer Aktaş, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz hafta skora bakarsak maçı kazandık ama oyun bakımından ise son iki haftadaki oyunumuzdan uzak bir performans sergiledik. Bu durum beni rahatsız etti ve memnun olmadığım oyun hataları var. Ligde kalmak istiyorsak bu hataları acilen düzelmek gerekiyor. Sorunlarımızı gidererek hep hazır olmak zorundayız. İnşallah bu ligde kalmaya devam edeceğiz."

Denizli temsilcisi 21 karşılaşmanın sadece 6'sından galibiyetle ayrıldı.

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