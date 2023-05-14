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Spor

Merkezefendi, ligde kalmayı garantiledi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray'a mağlup olan Yukatel Merkezefendi Belediyesi, Gaziantep Basketbol ve Beşiktaş Emlakjet'in de haftayı yenilgiyle tamamlaması üzerine kümede kalmayı garantiledi.

14 Mayıs 2023 Pazar 14:29 - Güncelleme:
Merkezefendi, ligde kalmayı garantiledi
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde sezonun büyük bir kısmını Play-Off hattında geçirdikten sonra son 8 maçta 7'nci mağlubiyetini evinde Galatasaray NEF'e 78-53 yenilerek alan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, rakiplerinin de kaybetmesiyle kümede kalmayı garantiledi. Ligde Merkezefendi bu yenilgiyle 11 galibiyette kalırken, aldıkları mağlubiyetlerle son hafta öncesi 9'ar galibiyeti bulunan Gaziantep Basketbol ve Beşiktaş Emlakjet'in Denizli ekibini yakalama imkanı kalmadı.

Yeni sezonda Süper Lig'de üst üste üçüncü yılını geçirecek Merkezefendi'de Antrenör Zafer Aktaş, "Öncelikle yine gelip salonumuzu dolduran, bütün sezon boyunca bizi canı gönülden destekleyen taraftarlarımıza teşekkür ediyorum ve onlardan özür diliyorum. Bize hiç yakışmayan bir basketbolu, bu sezon ilk defa oynadık ve farklı kaybettik. Önümüzdeki hafta yine kendi sahamızda oynayacağımız maça hazırlanıp bugünü telafi etmek ve affettirmek istiyoruz" dedi.

Play-Off iddiası da kalmayan Denizli temsilcisi son hafta Anadolu Efes'i ağırlayacak.

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