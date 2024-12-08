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Spor

Merkezefendi mağlubiyet serisini bozdu

Basketbol Süper Ligi'nde evindeki önemli sınavda Aliağa Petkimspor'u 95-85 yenen Merkezefendi Belediyesi Basket, 3 maçlık mağlubiyet serisine son verirken, bu sezon ikinci kez parkeden galibiyetle ayrılıp nefes aldı.

DHA8 Aralık 2024 Pazar 12:33 - Güncelleme:
Merkezefendi mağlubiyet serisini bozdu
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Denizli temsilcisinde antrenör Zafer Aktaş, özellikle ilk yarıda sergilenen savunma mücadelesinin galibiyetin temel nedeni olduğunu belirtti. Aktaş, "Oyuncularımı tebrik etmem lazım. Özellikle ilk yarıda inanılmaz savunma eforu ortaya koyduk. Bu ligde var olmak istiyorsanız mücadele, savunma kısmında da fazlasıyla göstermek zorundasınız. Hücumda ligin çok yetenekli oyuncuları var, her takımda bir şekilde skor bulunuyor ama savunma eforunu koymadığınız zaman kaybeden taraf oluyorsunuz. Bu galibiyet moral ve motivasyon açısından bizim için çok önemli. Şimdi önümüzdeki hafta Manisa deplasmanına gideceğiz" dedi.

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