Merrell Belgrad Ultra Trail İstanbul'da kazananlar belli oldu

Türkiye Atletizm Federasyonunun 2023 yılı yarış takvimlerinde yer alan ve İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) desteği, Merrell'ın isim sponsorluğuyla düzenlenen patika koşusu Merrell Belgrad Ultra Trail İstanbul'da dereceye giren isimler belli oldu.
Merrell Belgrad Ultra Trail'in en uzun mesafeli 60 kilometre parkurunda erkeklerde 4:46:48'lik derecesiyle Mestan Turhan, kadınlarda ise 6:12:20'lik derecesiyle Nuray Bulut Göktepe birinci sırada yer aldı.
Startı Kemerburgaz Kent Ormanı'nda verilen yarışlarda 1305 sporcu Kuzey Ormanları'ndan ve Karadeniz kumsallarından geçerek SPX Park'ta bitiş çizgisine ulaştı.
Organizasyon kapsamında 4 parkurda yapılan yarışlarda erkekler ve kadınlarda kazananlar şunlar:
Merrell Belgrad Ultra Trail (60 km):
Mestan Turhan (4:46:48)
Nuray Bulut Göktepe (6:12:20)
Merrell Belgrad Medium Trail (30 km):
Aykut Taşdemir (1:56:57)
Elif Gökçe Avcı Ataman (2:20:29)
Merrell Belgrad Short Trail (15 km):
Halil Yasin (52:42)
Özlenen İpek Günad (1:12:44)
Merrell Belgrad Fun & Run (5 km):
Musa Achilov (17:59)
Elena Volkova (24:48)