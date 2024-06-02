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Spor

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden coşkulu kutlama

Basketbol Süper Ligi'ne yükselen Mersin Büyükşehir Belediyesi, taraftarlarıyla birlikte kutlama yaptı.

2 Haziran 2024 Pazar 23:52 - Güncelleme:
Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden coşkulu kutlama
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Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi play-off finalinde şampiyon olarak Basketbol Süper Ligi'ne yükselen Mersin Büyükşehir Belediyesi, kutlama yaptı.

Mersin Millet Bahçesi'nde bir araya gelen teknik ekip ve basketbolcular, üstü açık otobüsle kentte konvoy yaptı.

Kentin farklı noktalarından geçerek Adnan Menderes Bulvarı'ndaki Özgecan Aslan Barış Meydanı'na gelen Mersin ekibi, burada taraftarları ve vatandaşlarla buluştu.

Buradaki kutlamada teknik heyet ve basketbolcular, tek tek anons edilerek kurulan sahneye davet edildi. Alkışlar ve tezahüratlar eşliğinde sahneye gelen oyuncular burada kazandıkları kupayı havaya kaldırdı.

Müzik eşliğinde eğlenen basketbolcular, şampiyonluğu taraftarlar ve vatandaşlarla kutladı.

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