Sporcu Dostu Başkana forma hediye edildi

Mersin’de, spor kulüplerine ve sporculara verdiği maddi ve manevi desteklerden dolayı Akdeniz Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak’a isminin yazılı olduğu 33 numaralı bir forma hediye edildi. Göreve geldiği günden beri kentte faaliyet gösteren spor kulüplerinin he zaman yanında olan ve desteklerini esirgemeyen Başkan Gültak, Mersin İdman Yurdu ve İçel İdman Yurdu takımlarının da maçlarını kaçırmıyor.

“Başkan Gültak daima yanımızda”

Akdeniz Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak’ın makamında ziyaret eden ve bir süre sohbet eden Mersin İdman Yurdu Başkanı Şevket Varan ve İçel İdman Yurdu Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Saltık: “Başkan Gültak, sürekli sporcuların yanında olarak bizlere her zaman destek oluyor ve spor sahalarını bizlere açarak faydalanmamızı sağlıyor. Biz kulüp yöneticileri olarak Başkan Mustafa Gültak’a teşekkür ediyoruz” dediler.

“Tarihi bir çınarı yeniden canlandırmak çok önemli”

Başkan Gültak da yaptığı açıklamada; “Ben de bir sporcu olarak her zaman sporun ve kentimizdeki spor kulüplerimizin yanındayım. Bütün spor kulüplerimizin bizim için önemi var ama tarihi bir çınarı yeniden canlandırma gibi önemli bir misyonu üstlenen birleşmiş bir kulüp olarak İçel İdman Yurdu’nun bizim için özel bir anlamı olduğunu ifade etmeliyim. Akdeniz Belediye Başkanı ve taraftar olarak mümkün olduğunca İçel İdman Yurdu’nun karşılaşmalarını izleyeceğim. Akdeniz Belediyesi olarak da kulüp yöneticilerimizin talebi doğrultusunda maddi, manevi destek olmaya çalışacağım. Hediye etmiş oldukları forma için kendilerine ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.