16 Ekim 2025 Perşembe
Spor

Mersin Spor, Avrupa'da galibiyetle tanıştı

Mersin Spor, FIBA Şampiyonlar Ligi G Grubu'ndaki 2. maçında deplasmanda karşılaştığı Belçika takımı Filou Oostende'yi 104-86 mağlup ederek turnuvadaki ilk galibiyetini elde etti.

16 Ekim 2025 Perşembe 00:50
Mersin Spor, Avrupa'da galibiyetle tanıştı
Mersin Spor Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi G Grubu'ndaki 2. maçında konuk olduğu Belçika kulübü Filou Oostende'yi 104-86 yendi.

Mersin Spor gruptaki ilk galibiyetini aldı, Filou Oostende ise 2. maçından da mağlup ayrıldı.

Salon: Coretec

Hakemler: Petar Pesic (Sırbistan), Andris Aunkrogers (Letonya), Andrea Bongiorni (İtalya)

Filou Oostende: Estrada 14, Melson 18, Schakel 11, Gillet 12, Fiedler 4, Mennes, Buysse 3, Bratanovic 6, Yaacov 13, Obanov, Sylla 5

Mersin Spor: Cobbs 19, Cruz 4, March 15, White 18, Olaseni 18, Cowan 19, Bentil 5, Kartal Özmızrak 1, Leon Apaydın, Hakan Sayılı 5, Ergi Tırpancı

1. Periyot: 17-30

Devre: 48-49

3. Periyot: 64-73

  • Mersin Spor
  • FIBA Şampiyonlar Ligi
  • Galibiyet

