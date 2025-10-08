Mersin Spor, İspanya'da farklı mağlup

Basketbol Şampiyonlar Ligi G Grubu ilk haftasında Mersin Spor, deplasmanda İspanya ekibi Unicaja'ya 97-66 yenildi.
Salon: Jose Maria Martin Carpena
Hakemler: Julio Anaya (Panama), Yann Vezo Davidson (Madagaskar), Ritvars Helmsteins (Letonya)
Unicaja: Perry 14, Kalinoski 12, Webb 3, Tillie 6, Balcerowski, Perez 10, Diaz 2, Castaneda 17, Dedovic 10, Sulejmanovic 3, Duarte 12, Kravish 8
Mersin Spor: Cowan 17, March Jr 4, Cruz 7, White 3, Olaseni 6, Cobbs 4, Kartal Özmızrak 8, Leon Apaydın 2, Hakan Sayılı 6, Ergi Tırpancı, Deniz Kılıçlı, Bentil 9
1. Periyot: 22-11
Devre: 51-31
3. Periyot: 70-47