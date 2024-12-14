Mersin Spor, Türk Telekom'u farklı geçti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Mersin Spor, evinde Türk Telekom'u 95-73'lük skorla mağlup ederek etkileyici bir galibiyete imza attı.
Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Emin Moğulkoç, Tolga Edis, Mesut Öztürk
Mersin Spor: Olaseni 14, Cobbs 23, Cruz 21, Kairys 4, Canberk Kuş 9, Pineiro 16, Emre Tanışan, Kartal Özmızrak 5, Berkay Sinirlioğlu, Simmons 3
Türk Telekom: İsmet Akpınar 16, Alexander 7, Brown 9, Bess 5, Smith 8, Berkan Durmaz 4, Angola 11, Mahir Ağva 6, Hanlan 3, Makoundou 4
1. Periyot: 22-19
Devre: 39-41
3. Periyot: 67-64