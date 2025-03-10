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Spor

Mersin Spor, Will Scott Magnay'ı transfer etti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Mersin Spor, 26 yaşındaki genç pivot Will Scott Magnay'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

AA10 Mart 2025 Pazartesi 09:49 - Güncelleme:
Mersin Spor, Will Scott Magnay'ı transfer etti
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Mersin Spor, 26 yaşındaki Avustralyalı pivot Will Scott Magnay'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, bu sezon Avustralya Ulusal Basketbol Ligi takımlarından Tasmania JackJumpers'ta forma giyen Magnay ile sezon sonuna kadar anlaşıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Anlaşmamızın, Avustralya Ulusal Basketbol Ligi'nin deneyimli oyuncularından Will Scott Magnay ve kulübümüze hayırlı olmasını dileriz. Zaferlerle dolu bir sezon geçirmeyi ve başarılarımızı hep birlikte kutlamayı temenni ederiz." denildi.

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