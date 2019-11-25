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Mert Avrupa’nın zirvesinde

EURO 2020 Elemeleri H Grubu’nu ikinci sırada tamamlayan A Milli Takım’ın bu başarısında büyük rol üstlenen kaleci Mert Günok, Avrupa’nın zirvesine çıktı.

  • Star Spor
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30 yaşındaki milli eldiven, “Transfermakt”ın “Gol yemeden tamamlanan maçlar” sıralamasında 9 maçın 7’sinde kalesinde gol görmeyerek ilk sırayı Real Madrid’in kalesini koruyan Belçika kalecisi Thibaut Courtois’le birlikte paylaştı. Mert, Rusya’dan Guilherme, Almanya’dan Manuel Neuer, İtalya’dan Sirigu, Polonya’dan Szczesny ve İspanya’dan Kepa gibi önemli isimleri de geride bıraktı. Başakşehirli kaleci, sitenin en iyi ilk 11’inde de Çağlar Söyüncü ile birlikte yer alan 2 Türk oyuncudan biri olmayı da başardı.

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