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Spor

Mert Çetin Trabzonspor yolunda

Süper Lig'de lider Trabzonspor, İtalya Serie A'da Hellas Verona'da forma giyen Türk savunmacı Mert Çetin'i transfer listesine dahil etti.

12 Kasım 2021 Cuma 08:32 - Güncelleme: 12 Kasım 2021 Cuma 08:32
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Süper Lig 'in zirvesini tek başına domine eden ve en yakın rakibi Hatayspor'a 7 puan fark atan Trabzonspor 'da ocak ayı için transfer çalışmaları başladı.

Sol bek, stoper ve kanat pozisyonlarına takviye yapmaya hazırlanan bordo mavililer, stoper transferi için gündemine Verona'da forma giyen milli stoper Yıldırım Mert Çetin'i aldı.

MERT ÇETİN İÇİN GİRİŞİM YAPILACAK

Trabzonspor, sezon öncesi de ilgilendiği Yıldırım Mert Çetin'i transfer listesine ekledi.

Fırtına, 24 yaşındaki savunmacı için girişimlere başlayacak.

ROMA'DAN 8 MİLYON EURO'YA VERONA'YA GİTTİ

Ağustos 2019'da 4.3 milyon Euro'ya Gençlerbirliği'nden Roma'ya transfer olan Yıldırım Mert Çetin'i sezon öncesinde Verona 8 milyon Euro'ya kadrosuna katmıştı.

Çetin bu sezon İtalyan ekibinde 2 maçta forma giydi.

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