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Spor

Mert Günok Başakşehir'den resmen ayrıldı, Beşiktaş'a geliyor

Beşiktaş ile anlaşan Medipol Başakşehir'in kalecisi Mert Günok, turuncu lacivertli resmen takımdan ayrıldı.

15 Ağustos 2021 Pazar 13:03 - Güncelleme: 15 Ağustos 2021 Pazar 13:03
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Medipol Başakşehir, Mert Günok'un sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı. Tecrübeli kaleci, Beşiktaş'a transfer olacak.

Medipol Başakşehir'in resmi internet sitesinden "Teşekkürler Mert Günok" başlığıyla yapılan açıklama şöyle:

"Turuncu-lacivertli formamız altında 2017 yılından bu yana özveriyle görev yapan ve takımımıza önemli katkılarda bulunan Mert Günok kulübümüzden ayrılmıştır.

Kulübümüzde gösterdiği üst düzey performansla A Milli Takımımız'ın da 1. kalecisi olan tecrübeli kaleci, 2019-2020 sezonundaki performansıyla da tarihi şampiyonluğumuzda önemli pay sahibi olarak Başakşehir ailesinin unutulmazları arasına adını yazdırmıştır.

Mert Günok'a kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz."

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