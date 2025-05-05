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Spor

Mert Günok: Bizi dışarıdan bozmak istiyorlar

Beşiktaş'ta derbi zaferinin ardından Mert Günok, açıklamalarda bulundu. Günok, 'Bu sene hedefimiz Avrupa Ligi. Ama gelecek yılın başından itibaren, taraftarımıza bir mesajım olacak. Zaten bizi dışarıdan durdurmak istiyorlar. Biz kendi sosyal medyamızla, kendi taraftarımızla önümüzdeki seneye çok iyi başlamalıyız.' dedi.

Haber Merkezi5 Mayıs 2025 Pazartesi 01:44 - Güncelleme:
Mert Günok: Bizi dışarıdan bozmak istiyorlar
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Beşiktaş'ta derbi zaferinin ardından Mert Günok, açıklamalarda bulundu.

"DERBİLERİ İYİ OYNADIK"

Derbileri iyi oynadıklarını belirten Günok, "Bugün hocamız yine Galatasaray maçındaki formatla oynamayı tercih etti. Masuaku'nun stoperde olması ve Emrecan'ın sol bekte oynaması, başta farklı düşünceler olmuş olabilir ama maça iyi hazırlandık. Bu sene derbileri iyi oynadık. Bugün de çok iyi mücadele ettik. Herkes çok iyi mücadele etti. Bizim bu sene hedefimiz üçüncü olmak. Sezon başından beri inişli-çıkışlı oyunlarımız oldu ama bu maçlarda hep iyi oynadık. Bugün de galip geldiğimiz için mutluyuz." dedi.

"DIŞARDAN BOZMAK İSTEYENLERİ DİNLEMEYİN"

Dışarıdan bozmak isteyenlerin olduğunu söyleyen Günok, "Özellikle ligin sonuna doğru gelirken, çoğu maçta zorlandığımız maçlar oldu. Biz de insanız bazen istediğimiz oyunu sergileyemiyoruz. Geçen sene de iyi bir oyunumuz yoktu, bu sene de zaman zaman yok ama ben elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Kulüp olarak sezon başlarında iyi başladığımız söylenebilir ama bir süre sonra geriye çektirilmek istediğimiz anlar da oluyor. Bu sene hedefimiz Avrupa Ligi. Ama gelecek yılın başından itibaren, taraftarımıza bir mesajım olacak. Zaten bizi dışarıdan durdurmak istiyorlar. Biz kendi sosyal medyamızla, kendi taraftarımızla önümüzdeki seneye çok iyi başlamalıyız. Bu sene de kalan tüm maçları kazanmalıyız. Taraftarımız kalan haftalarda bizi desteklemeye devam etsinler. Olan oldu bu sene. Seneye Avrupa Ligi'nde olmak istiyoruz. Gelecek yıl da daha güçlü olacağımız için, taraftarımızdan ricam, dışarıdan bizi bozmak isteyenleri dinlemeyip birlik oluştursunlar." ifadelerinin kullandı.

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