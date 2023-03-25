Mert Günok: EURO 2024'e gitmeyi çok istiyoruz

Mert Günok, Milli Takımımızın Ermenistan'ı 2-1 mağlup ettiği maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Mert Günok yaptığı açıklamada, "Zor oldu, hem geldiğimiz ülke açısından hem de elemelerin ilk maçı açısından... Tam istediğimiz oyunu sergileyemedik ama galibiyet önemliydi." dedi.

Mert ayrıca, "EURO 2024'e gitmeyi çok istiyoruz. Şimdi önümüzde bir maç var. Onu da kazanıp daha iyi yerlere geleceğiz." ifadelerini kullandı.

Şenol Güneş sonrası Beşiktaş'ta kaleyi Ersin Destanoğlu'dan devralan Mert Günok Milli Takım'a da geri dönmüş oldu. Başarılı eldiven en son olarak 663 gün önce Gine'ye karşı milli formayı giymişti.