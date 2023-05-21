İSTANBUL 21°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Mayıs 2023 Pazartesi / 3 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,7696
  • EURO
    21,3898
  • ALTIN
    1257.19
  • BIST100
    4501.73
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Mert Günok: Futbol hayatımın son anına kadar çalışmaya devam edeceğim
Spor

Mert Günok: Futbol hayatımın son anına kadar çalışmaya devam edeceğim

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda Adana Demirspor'u mağlup eden Beşiktaş'ın başarılı file bekçisi Mert Günok maç sonrası açıklamalarda bulundu.

21 Mayıs 2023 Pazar 23:53 - Güncelleme:
Mert Günok: Futbol hayatımın son anına kadar çalışmaya devam edeceğim
ABONE OL

Beşiktaşlı kalecisi Mert Günok, Adana Demirspor'u mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Mert Günok yaptığı açıklamada, "Biraz başım ağrıyor. Bugün aslında bizim için sezonun son maçı gibi görülebilirdi. Adana Demirspor altımızda 4. sırada bizi kovalıyordu. Biz uzun süredir evinde yenilmeyen bir takıma 4 gol attık ve gelecek sezon Avrupa'da olmayı garantiledik. Bu iyi değil ama sezonun ilk yarısını iyi geçirmedik. Sezonun ikinci yarısı güzel geçti ve şampiyonlukla taçlanmalıydı ama bu biraz da rakiplerimize bağlıydı, bu olmadı. Bu sezon için fazla söylenecek bir şey yok." dedi.

Formayı alıp bırakmamasıyla ilgili ise, "Çalışmaya devam. Futbol hayatımın son anına kadar çalışmaya devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.