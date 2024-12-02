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Spor

Mert Günok: Geçen seneden beri aynı şeyler

Beşiktaş'ın tecrübeli kalecisi Mert Günok, 1-1 biten Hatayspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

2 Aralık 2024 Pazartesi 22:39 - Güncelleme:
Mert Günok: Geçen seneden beri aynı şeyler
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Beşiktaş'ın tecrübeli kalecisi Mert Günok, 1-1 biten Hatayspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"AÇIKLAMASINI YAPACAK KİŞİ BEN DEĞİLİM!"

Kulübün içinde bulunduğu durumu değerlendiren Mert, "Geçen seneden beri sürekli aynı şeyleri söylüyoruz buraya gelip... Yenildiğimiz maçlarda da geçen sene hep özür diledik, anı şeyleri söyledik! O evreyi çoktan geçtik! Geçen seneki duruma düşmek istemiyorum! Arkadaşlarımıza bunu anlatıyoruz, konuşuyoruz... Bir türlü o istenilen mücadeleyi, çoğu zaman sergileyemiyoruz! Güzel oyunu geçtim, o mücadele yok! Taraftarlar sonuna kadar haklı! Ben de geldiğimden beri bu duyguları yaşamak istemezdim. Beşiktaş sürekli şampiyonluğa oynayan bir takım olarak izledik, bu hep böyleydi. İki senedir bunu yapamıyoruz. Hem saha içi, hem de saha dışı birçok olay yaşadık. Futbolcular olarak elimizden gelen tek şey mücadele etmek ama onu da bir süredir yapamıyoruz. Nedenini açıklayacak kişi teknik anlamda ben değilim!" sözlerini sarf etti.

FENERBAHÇE DERBİSİ

Son olarak Fenerbahçe derbisi hakkında konuşan Mert Günok, "Fenerbahçe derbisi artık taraftarlarla barışmak ve yukarı doğru çıkmak istediğimiz bir maç olacak." ifadelerini kullandı.

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