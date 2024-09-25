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Spor

Mert Günok hayalini açıkladı!

Beşiktaş'ın başarılı kalecisi Mert Günok, Ajax maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

25 Eylül 2024 Çarşamba 20:37 - Güncelleme:
Mert Günok hayalini açıkladı!
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Beşiktaş'ın başarılı kalecisi Mert Günok, Ajax maçı öncesi basın toplantısında açıklamalar yaptı.

Mert Günok yaptığı açıklamada, "Ajax maçından inşallah Türkiye'ye galibiyet alarak döneriz. Takım olarak bunu istiyoruz." dedi.

"Her geçen gün daha iyi bir Mert Günok var, bunun formülü nedir?" sorusuna başarılı file bekçisi, "Oynamaya geç başladım (Gülerek). Şaka bir yana inşallah 5 sene daha forma giyerim, böyle bir hayalim var." ifadelerini kullandı.

"BİZE ÖZ GÜVEN VERDİ"

Mert Günok ayrıca, "Giovanni van Bronckhorst, bizden istediği her şeyi net bir şekilde söylüyor. İyi bir yolda olmamızın sebebi bu. Sezona kupayla başlamak ve buraya kadar iyi sonuçlarla gelmek de bize öz güven kazandırdı." diye konuştu.

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